NSX Blog - OpenStack e o Desafio de Redes – Parte I

Existe uma tendência crescente pelas empresas que estão adotando o OpenStack em ambientes produtivos de utilizar distribuições suportadas por empresas de software, contrapondo a utilização da distribuição oferecida pela Fundação OpenStack. O principal motivador para tal escolha é o fato do suporte disponibilizado por estas empresas.

O objetivo do VIO não é e nunca será conter a maior quantidade de projetos disponíveis na comunidade, e sim, oferecer os projetos mais estáveis através de uma distribuição robusta, performática, resiliente e segura para ambientes que utilizam a infraestrutura computacional da própria VMware. Atualmente um dos grandes desafios da maioria das implementações de nuvens OpenStack é a atualização entre as versões desse software. Atualização essa que têm se mostrado praticamente impossível de ser realizada na grande maioria das distribuições OpenStack e este é um dos principais diferenciais disponíveis desde a versão 2.0 do VIO.

Utilizando o gráfico da imagem abaixo do último OpenStack Survey de 2017 como base, observamos os principais projetos que são utilizados em produção e os projetos que atualmente fazem parte do VIO: